Les Rangers offrent le pactole à Jacob deGrom

Malgré ses problèmes de santé récurrents, le lanceur étoile Jacob deGrom a paraphé une entente monstre avec les Rangers du Texas, vendredi.

La formation texane a confirmé le tout en soirée. L’artilleur de 34 ans touchera 185 millions $ au total au cours des cinq prochaines années, et pourrait mettre la main sur un montant additionnel de 37 millions $ lors d’une sixième année d’option.

De plus, cette entente est assortie d’une clause de non-échange.

Le récipiendaire de deux trophées Cy-Young a passé les neuf premières saisons de sa carrière avec l’équipe qui l’a repêché en 2010, les Mets de New York. Le Floridien n’a disputé que 11 parties en 2022 et a alloué 40 coups sûrs en 64 manches et un tiers, affichant un dossier de 5-4.

Au cours des dernières années, deGrom a été embêté par plusieurs blessures, notamment à son bras, son coude droit et à ses épaules. En carrière avec les Mets, il a maintenu une moyenne de points mérités de 2,52 et une fiche de 82-57.

Son départ laissera un trou béant dans l’alignement de l’équipe de la Grosse Pomme. Selon le réseau ESPN, les Mets auraient déjà tâté le terrain avec les joueurs autonomes Carlos Rodon, Justin Verlander, Kodai Senga et Chris Bassitt.