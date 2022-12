Victoire de 4 à 2: les Remparts ne lâchent rien face aux Foreurs

Après une longue pause de six jours, les Remparts de Québec étaient de retour sur la route et ils en ont profité pour signer une victoire de 4 à 2 face aux Foreurs de Val-d’Or, vendredi au Centre Agnico Eagle.

Menés par un Zachary Bolduc en grande forme, les hommes de Patrick Roy ont accru leur avance au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Avec un dossier de 22-3-1, les Remparts ont une priorité de six points sur les Tigres de Victoriaville, deuxièmes.

Charles Savoie a délivré les visiteurs au troisième vingt en sautant sur une rondelle à l’embouchure du filet. James Malatesta a plus tard célébré la signature de son premier contrat professionnel, avec les Blue Jackets de Columbus, en glissant la rondelle dans un filet désert pour son 20e but de la saison.

Affamé, Bolduc a ouvert la marque en moitié de premier vingt. Pris de court par l’échec avant agressif des Diables rouges, l’attaquant Zachaël Turgeon a commis un revirement coûteux dans sa zone, et la rondelle s’est retrouvée sur le bâton de l’ancien choix de premier tour des Blues de St. Louis. Bolduc y est allé d’un tir du revers en se retournant pour déjouer Adam Rouleau.

Après une réplique des hôtes, Frédéric Potvin a ouvert la porte aux Remparts au deuxième engagement en écopant d’une pénalité pour obstruction. Le duo de Bolduc et Théo Rochette n’en demandait pas plus. Ce dernier a servi une passe soulevée parfaite à son compagnon, qui a touché la cible à l’aide de son tir des poignets dévastateur.

Avec deux points chacun, Bolduc et Rochette ont maintenant atteint le plateau des 40 points cette saison.

Doucet ne ralentit pas

Si les Remparts peuvent compter sur un joyau offensif en Bolduc, les Foreurs peuvent dire de même au sujet de l’ailier de 20 ans Alexandre Doucet. Il produit à un rythme effréné depuis le début de la saison et a poursuivi sur cette lancée vendredi.

En se faisant complice du but de Louis Robin, en plus de toucher la cible au deuxième vingt, le Sherbrookois a porté sa récolte de la saison à 46 points en 28 matchs. Seul Jordan Dumais, des Mooseheads de Halifax, a été plus productif depuis le début de la campagne.

Les Foreurs et les Remparts croiseront le fer à Val-d’Or pour une deuxième fois en trois jours dimanche, avant de se rencontrer à nouveau au Centre Vidéotron, vendredi prochain.