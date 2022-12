Leurs comptes bancaires fraudés : BN rembourse, BMO refuse

Un couple de Mascouche dont les comptes dans deux banques différentes ont été fraudés la même journée par virements Interac non autorisés a été rapidement remboursé par la Banque Nationale, alors que la BMO, après trois mois, vient de signifier son refus de le faire.

Le 17 août dernier, Nicole et Jacques Aubin ont vécu des moments particulièrement stressants lorsqu’ils ont constaté que des transactions frauduleuses avaient été faites dans leur compte bancaire conjoint de la BMO et dans le compte de Mme Aubin à la BN : 3000 $ disparus dans chacun des comptes.

« On a eu des spasmes au cœur, ma pression a monté », raconte la dame de 69 ans, commis étalagiste chez Jean Coutu.

Cet argent, c’était leurs économies en cas d’imprévus, et il devait aussi servir à l’achat d’électroménagers, alors qu’ils vont déménager dans un logement qui ne les inclut pas.

Les Aubin ont rapidement contacté les institutions bancaires et ils se sont rendus en succursale pour remplir les formulaires nécessaires à la dénonciation de la fraude.

Ils se sont également rendus dans un magasin Apple pour se défaire du logiciel malveillant. Le jour même de la fraude, le géant informatique avait d’ailleurs publié des mises à jour de sécurité en raison d’une faille majeure sur ses produits.

Le 24 août, une semaine après les fâcheux événements, Nicole Aubin a reçu un remboursement de la BN. Le même jour, elle a communiqué avec la BMO par courriel pour avoir des renseignements sur l’évolution de son dossier. On l’a informée que l’enquête se poursuivait.

Chantal Poirier / JdeM

Après, le silence a duré pendant plusieurs semaines. D’autres courriels ont été envoyés à la BMO le 10 et le 27 octobre. Exaspérés, les Aubin ont pris rendez-vous pour le 2 novembre à la succursale de la rue St-Hubert, où ils sont clients depuis 1978.

« Ils nous ont demandé de refaire un rapport. Et le 23 novembre, on a reçu un appel. Ils nous ont dit qu’ils ne nous remboursaient pas, que c’était notre faute ! Comme si on était caves et qu’on avait donné l’autorisation d’aller dans nos comptes ! Voyons donc ! », s’indigne Mme Aubin.

« Et le représentant de la banque m’a dit que ça ne donnait rien de poursuivre mes démarches, que je n’aurais pas gain de cause », relate Jacques Aubin, 69 ans, retraité de Postes Canada.

Le couple dit ne jamais avoir été invité à porter plainte à la police.

Le Journal a rapporté d’autres cas semblables à la BMO ces derniers jours et a reçu plusieurs signalements de clients victimes de fraude qui éprouvent des difficultés à obtenir satisfaction.

Cette semaine, la BMO a annoncé un bénéfice net en forte progression sur 2021, passant de 7,7 G$ à 15,5 G$.