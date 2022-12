Mauvaise nouvelle pour les Canucks

Les Canucks de Vancouver seront au moins privés des services de leur homme de confiance entre les poteaux, Thatcher Demko, jusqu’au Nouvel An.

On ne connaît pas la nature exacte de la blessure du gardien de 26 ans, qui est embêté par un problème au bas du corps. Selon le réseau Sportsnet, Demko a toutefois évité le pire scénario et il devrait être tenu à l’écart pour une période approximative de six semaines.

Le Californien a été contraint de quitter la rencontre de jeudi des Canucks face aux Panthers de la Floride. Au premier vingt, en accordant un troisième but en moins d’une minute, Demko s’est fait mal lors d’un déplacement et a dû déclarer forfait.

À l’instar de la formation de Vancouver, l’ancien choix de deuxième tour en 2014 connaît un début de saison en dents de scie. Il a maintenu un taux d’efficacité de ,883 et une moyenne de buts alloués de 3,93, en plus de ne remporter que trois de ses 15 duels.

Les Canucks devront ainsi se fier au tandem de Spencer Martin et Collin Delia. Ils disputeront leur prochain match samedi, lorsqu’ils recevront les Coyotes de l’Arizona.