Nous voilà face à une religion sociale qui flirte avec la folie

Richard Martineau affirmait récemment que le wokisme est une maladie mentale. Jospeh Facal répondait qu’il s’agit plutôt d’une religion. Ils ont tous deux raison. Le wokisme est une religion sociale dont les adeptes flirtent, à tout le moins, avec la folie. La dimension religieuse est d’ailleurs magnifiquement démontrée par le philosophe Jean-François Braunstein dans La Religion Woke.

CONTRADICTIONS

S’il est important de définir la nature du wokisme, il est essentiel de comprendre pourquoi les instances les plus influentes de notre société en autorisent la progression. Comment expliquer pareille soumission intellectuelle devant les contradictions internes de cette idéologie ?

Pourtant, les contradictions sont ostentatoires. Au nom du progrès, les apôtres du wokisme appliquent leurs commandements sacrés Diversité, Inclusion, Équité (DIE) de manière plutôt mystique. En l’occurrence :

Exclure l’homme blanc, c’est de l’antiracisme.

Imposer la conformité idéologique, c’est de la diversité.

Promouvoir la ségrégation raciale, c’est de l’inclusion.

Accorder des privilèges sur la base de la race, c’est lutter contre les privilèges.

Remplacer la sélection au mérite par la sélection en fonction d’attributs physiques, c’est de l’équité.

Réduire la femme à une « personne ayant un utérus », c’est du progrès.

Infliger la culture de l’annulation à quiconque contrevient aux dogmes, c’est de la tolérance.

Se venger des crimes du passé, c’est symbole de compassion.

MYSTÈRE

Les wokes ne sont pas « éveillés ». Ils sont intellectuellement confus. Et c’est un euphémisme !

Mais le mystère insondable, c’est la résignation des entreprises et des institutions face à la wokisation de la société. Si cette dégénérescence morale progresse, c’est parce que personne ne lui oppose de résistance.

Mais là, il faut refuser ce colonialisme intellectuel et stopper la décadence. Il faut ignorer les impératifs délirants du wokisme, et s’affranchir du harcèlement idéologique des « spécialistes DIE ». Il faut devenir étanche à l’intimidation et répondre NON, tout simplement. Un mot, trois lettres, pour congédier une idéologie toxique et sauver notre société. Qu’attendons-nous ?