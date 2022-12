Parlez-en en bien, parlez-en en mal...

Jean Pascal est increvable. Voilà qu’il disputera un important combat pour le poste d’aspirant obligatoire au titre IBF d’Artur Beterbiev le 9 février à Laval.

Le diable d’homme a 40 ans.

Il s’agira d’une copromotion de Lou DiBella, du Groupe Yvon Michel et de Jean-Pascal Promotions. Et l’homme à battre sera l’Allemand Michael Eifert. Un jeune boxeur invaincu de 25 ans qui fera la connaissance de tous les trucs du métier en moins de 12 rounds de boxe.

Jean Pascal, à moins qu’il ne se fasse arrêter par la police de Laval en se rendant au combat, va le passer dans la mit.

« Il ne faut pas faire de blagues avec ce qui s’est passé à Montréal. Les gens qui me connaissent savent jusqu’à quel point je suis sérieux pendant un camp d’entraînement. Ce combat contre Eifert devait être présenté en janvier, mais a été repoussé à février. Mais moi, je suis déjà en camp d’entraînement. D’ailleurs, après la conférence de presse de mardi ou mercredi, je vais m’envoler pour la Floride pour peaufiner le travail avec Orlando Cuellar à Miami », explique Pascal.

« Et puis, certains pourraient m’accuser d’avoir voulu obtenir de la publicité gratuite avant mon combat avec toutes les manchettes entourant “l’affaire”. Parlez-en en bien ou parlez-en en mal, ça fait de la publicité. Mais à la fin, la vraie vérité va sortir », de dire Pascal mi-figue mi-raisin.

Mais comme son avocate et lui étudient comment on va déposer une poursuite contre la police ou la Ville de Montréal, il ne veut pas commenter davantage.

UNE LITANIE DE GRANDS BOXEURS

La vie n’est jamais tranquille avec Jean Pascal. À son dernier combat, il a sacré une volée à Fanlong Meng, l’aspirant numéro 1 de l’IBF. Meng était invaincu.

En fait, la litanie des boxeurs invaincus que Jean Pascal a affrontés est interminable. Ou presque.

Ça remonte à Sergey Kovalev qui avait une fiche de 26-0 quand il a battu Pascal. Puis, à Las Vegas, Yunieski Gonzalez était 16-0 quand il s’est fait battre par Pascal. Eleider Alvarez était 22-0. Ahmed Elbiali était 16-0. Dimitrii Bivol, 14-0. Marcus Browne était 22-0 et Meng avait une fiche immaculée de 17-0. Auparavant, Pascal avait battu Chad Dawson qui était considéré comme le meilleur livre pour livre au monde avec une fiche de 29-0. Et juste avant, Adrian Diaconu qui présentait une fiche de 26-0 et était champion du monde quand Pascal l’a affronté la première fois.

C’est du vrai délire. Et il en manque un, lance Pascal en souriant. C’est vrai, Steve Bossé avait une fiche reluisante de 1-0 dans un ring et 894-0 sur une patinoire.

Et pour conclure la petite histoire, à ses débuts au Club Soda, Jean Pascal avait vaincu Justin Hahn qui avait une fiche de 1-0. Incroyable, le grand arbitre international Michael Griffin était l’arbitre de ce combat.

RELANCER SON SPORT

Jean Pascal parcourt le monde depuis des années pour se battre contre des champions. Ce sera son retour « devant son peuple » pour reprendre son expression.

« Pour moi, c’est très important de revenir à la maison, devant les miens. La boxe traverse des jours difficiles et je veux contribuer à la relancer comme elle le mérite. Je veux montrer qu’on peut encore faire des grandes choses au Québec dans notre sport. À part Steve Bossé, ça fait des années que je me bats loin des miens », dit Pascal.

Il a raison. Nous étions une dizaine de Québécois à Miami, incluant Jean-Charles Lajoie et ses amis Bob Hartley et Michel Therrien, quand il a démoli le grand espoir de PBC Ahmed Elbiali et si mes souvenirs sont exacts, nous étions trois journalistes, un 29 décembre, quand il a défendu sa ceinture contre Badou Jack à Atlanta.

Ils étaient deux à Tampa pour Fanlong Meng... Ça fait pas des gros encouragements.

Laurent Poulin, Manny Montréal et les autres

Le fan du CH peut trouver le site Dans les coulisses qui est assez professionnel et qui mérite le coup d’œil. Les fefans ont de nombreux autres sites sur le Canadien qui visent surtout à vendre des clics aux annonceurs. Au prix de n’importe quelle folie.

Mais les amateurs de boxe sont des privilégiés. Quelques passionnés s’échinent à produire des sites hyper intéressants. Ces grands amants de la boxe couvrent la scène locale comme les grands combats en Europe, en Asie ou dans les Amériques.

Mon favori est Boxingtown de Laurent Poulin. C’est un one man show qu’un journaliste professionnel doit fréquenter régulièrement. Manny Montréal fait également du bon travail.

Rénald Boisvert

La boxe a perdu un grand connaisseur et un formidable pédagogue quand Martin Achard est décédé il y a quelques mois. Mais le site 12 rounds.ca qu’il avait contribué à fonder continue comme une forme d’hommage. C’est là qu’on peut lire les analyses très pointues de Rénald Boisvert, l’entraîneur de Steven Butler. Boisvert est un ancien avocat qui a du Léo McDonald dans le nez.

J’aime lire également les commentaires de Richard L’Écuyer même s’il a un préjugé trop négatif envers Eye of The Tiger Management. Mais en jazz, peu de chroniqueurs professionnels peuvent lui en montrer. Et quand il parle de saxophone ténor, il est tout seul de son niveau.

À la radio

Sinon, on peut se rabattre sur Jeff Jeffrey le mardi à 6 h 15 au 91,9. Il se passionne pour l’histoire de la boxe et est un bon raconteur.

Malheureusement pour les autres sports de corps à corps, Huguette Proulx est disparue des ondes...