Repêchage 2023 de la LNH: les projecteurs, ça ne fait pas un pli à Connor Bedard

REGINA | Les projecteurs étaient déjà tournés vers Connor Bedard depuis quelques années mais, cette saison, ils sont littéralement braqués sur lui. Et ça ne lui fait pas un pli.

Curieusement, les attentes placées en lui et les comparaisons avec certains des meilleurs joueurs au monde ne semblent pas l’affecter outre mesure.

«Je n’ai pas l’impression que c’est une année bien différente des autres», a mentionné Bedard, un jeune homme de peu de mots, lors de la visite du Journal à Regina en octobre dernier.

«Je me présente à l’aréna et je me concentre sur l’équipe. On a tellement de choses à penser pendant une saison que je ne me concentre pas trop sur le bruit extérieur. [...] Je suis habitué à être scruté à la loupe et c’est quelque chose qui s’est fait graduellement. C’est un peu devenu normal. Ma famille m’aide beaucoup aussi à gérer ça. Mais ce n’est pas la folie, je ne me fais pas reconnaître dans les rues sauf ici à Regina et parfois chez moi.»

Une année comme les autres? Vraiment?

Mis au parfum de cette déclaration, son agent, Greg Landry, esquisse un sourire.

«Il est sous les projecteurs depuis tellement d’années que ce n’est rien de différent pour lui. C’est une pression différente, c’est sûr, mais il en a vécu tellement depuis quelques années, que ce soit lorsqu’il a obtenu son exemption pour passer directement chez les midgets à 14 ans ou lorsqu’il a appliqué pour le statut de joueur exceptionnel.»

Photo Keith Hershmiller (WHL)

«Connor vit avec de la pression chaque saison, donc ce n’est rien de vraiment différent pour lui. C’est un jeune qui ne laisse rien au hasard dans sa préparation. Le travail qu’il met fait en sorte que chaque fois qu’il arrive à l’examen, il a l’impression d’avoir suffisamment étudié», image celui qui travaille pour la firme Newport Sports Management de Don Meehan.

Ne rien tenir pour acquis

Peu bavard de nature, Bedard maîtrise déjà parfaitement l’art d’éviter les controverses dans les médias.

Pas question, donc, de commencer à regarder les alignements des équipes de la LNH et de faire des projections sur lesquelles risquent de finir dans les bas-fonds et d’avoir une chance de repêcher au premier rang. Parce qu’il refuse, d’abord et avant tout, de tenir pour acquis qu’il sera le premier choix au total.

Photo fournie par les Pats de Regina

«Je ne sais même pas encore si je serai repêché premier ou dixième. Je ne veux pas me porter malchance en tenant des choses pour acquises. Certaines personnes font déjà des prédictions à savoir par qui je vais être repêché. Il est encore tôt. Si ma saison se déroule bien, peut-être vais-je, à la fin de l’année, commencer à y penser, mais pour l’instant, ce n’est pas le cas.»

Une famille humble

En parlant avec ses parents, on réalise que le fait que Connor Bedard n’ait pas l’impression que la saison 2022-2023 est différente des autres ne provient pas d’une insouciance caractéristique d’un jeune de 17 ans. Enfin, peut-être un peu, mais il provient surtout d’une humilité partagée par toute la famille.

Évidemment, le père du jeune hockeyeur, Thomas Bedard, est bien au fait des comparaisons au sujet de son fils, que ce soit avec Sidney Crosby ou Connor McDavid, ou même Auston Matthews en raison de son puissant tir du poignet.

Photo d'archives, Agence QMI (John Morris)

«Ce sont tous des joueurs avec un curriculum vitae assez rempli», réagit tout d’abord le paternel lorsqu’on lui rappelle à qui son fils est comparé.

«Un jour à la fois»

Il préfère patienter avant de jouer le jeu des comparaisons.

«On ne saura pas ce que deviendra Connor tant qu’il n’aura pas atteint ce niveau. Pour l’instant, on y va un jour à la fois. Tous les joueurs sont uniques et différents et on verra comment il se tire d’affaire lorsqu’il aura joué une, deux et trois saisons dans la LNH. C’est une ligue extrêmement difficile et c’est un défi d’y jouer mais, encore plus, d’y performer. Attendons de voir avant de faire des comparaisons.»

DES DEMANDES À LA TONNE

REGINA | Si Connor Bedard n’a pas l’impression que c’est une année bien différente, c’est probablement puisque tout un plan a été mis en place en début de saison, de concert entre les Pats et l’agent du jeune prodige, Greg Landry, de la firme Newport Sports Management.

Lors du simple passage du Journal à Regina, le directeur des relations médias de l’équipe, Dante De Caria, a dû refuser deux demandes d’entrevues avec des médias de l’extérieur.

«C’est comme ça chaque jour. Aujourd’hui, on me demandait une heure avec Connor. On ne peut pas se permettre d’accepter ces demandes parce qu’il y en a trop. Nous tentons de prioriser nos médias locaux parce qu’eux, quand Connor sera parti, ils seront encore là», mentionne, avec raison il faut l’avouer, le sympathique relationniste et descripteur des matchs de l’équipe. Ce dernier esy un grand amateur de baseball qui, après un stage au département des médias des Blue Jays de Toronto, a décidé de se joindre aux Pats.

Un équilibre

«Il faut trouver un équilibre, raconte quant à lui Greg Landry. Connor est une personne très accommodante et il dit toujours oui aux demandes. Il est honoré que les gens démontrent de l’intérêt pour lui. Notre travail, à Dante et moi, est de s’assurer de protéger son horaire le plus possible afin qu’il puisse se concentrer sur son jeu sur la patinoire. Parfois, nous devons jouer aux méchants en refusant des demandes.»

Quant aux équipes de la LNH qui désirent s’entretenir avec lui, elles doivent passer directement par la centrale de recrutement du circuit afin de planifier une rencontre.

«En tant qu’organisation, on se doit de mettre un cadre. On reçoit beaucoup d’items à faire signer par Connor de la part de partisans. Mais on ne peut pas lui demander de passer une heure à signer des autographes», ajoute l’entraîneur-chef et directeur général John Paddock.