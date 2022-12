Un homme arrêté et accusé d'avoir harcelé Sarah-Jeanne Labrosse pendant trois ans

Un Montréalais de 41 ans a été arrêté puis accusé pour avoir harcelé la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse pendant trois années entières.

Francis Lapierre a comparu aujourd’hui au palais de justice de Montréal.

Il fait face à trois chefs d’accusation d’harcèlement criminel, d’avoir envoyé une communication indécente et d’avoir communiqué à répétition avec la jeune comédienne et animatrice par un moyen de télécommunication, entre le 1er décembre 2019 et mardi dernier.

Plus de détails suivront.