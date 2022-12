Une tournée québécoise en 2023 pour Daniel Bélanger

D’abord l’album, et maintenant la tournée. Daniel Bélanger avalera les kilomètres pour aller présenter les chansons de Mercure en mai aux Québécois, en 2023.

Déjà à l’horaire des Francos de Montréal à la salle Wilfrid-Pelletier, les 16 et 17 juin, le vétéran auteur-compositeur-interprète annonce que la tournée Mercure en mai, du nom de son album paru le 14 octobre dernier et accueilli favorablement par les critiques musicaux, prendra son envol les 22 et 23 avril, au Grand Théâtre de Québec.

Jusqu’en novembre 2023, 25 concerts apparaissent à l’agenda de ce premier périple depuis 2017 sur les routes du Québec, incluant une incursion à Ottawa. Deux dates au MTelus de Montréal affichent déjà complet.

Les billets pour la plupart des concerts seront mis en vente entre le 3 et le 10 décembre.

Les dates de la tournée Mercure en mai