«Yeezy Come, Yeezy Go»: un studio londonien offre le retrait gratuit de votre tatouage de Kanye West

«Yeezy Come, Yeezy Go», c’est la campagne que vient de lancer le salon de tatouage londonien Naama sur Instagram et qui fait fureur présentement, alors que Kanye West déclare son amour pour les nazis et publie des swastikas sur les réseaux sociaux.

«Nous enlèverons gratuitement vos tatouages de Kanye», a annoncé il y a 6 jours Naama Studios sur Instagram alors que «Ye», le rappeur et magnat de la musique anciennement connu sous le nom de Kanye West, a été condamné pour une série de déclarations antisémites faites publiquement ces derniers mois.

Dans sa publication, le compte explique que «quand tu as un tatouage inspiré par quelqu’un que tu admires et qu’il finit par faire les gros titres pour de mauvaises raisons... Chez NAAMA, nous offrons une expérience de nettoyage de tatouage haute technologie, empathique et haute technologie. Si vous voulez du changement, nous sommes là pour vous aider.»

Dans une déclaration au quotidien américain, le Naama Studios a déclaré que «nous comprenons que les tatouages peuvent être déclencheurs pour certaines personnes et que tout le monde ne peut pas se permettre d’enlever ses tatouages».

Le salon de tatouage a aussi noté que l’une des personnes ayant accepté l’offre a déclaré qu’elle était harcelée pour son tatouage inspiré de «Ye».

Le magasin a enfin déclaré que plusieurs personnes l’avaient contacté ces dernières semaines pour faire enlever leurs tatouages de «Ye» au laser. Ce genre de procédure peut coûter normalement jusqu’à 2000 livres (environ 2400 $ CAN).

Dans les dernières semaines, Kanye West s’est fait remarquer pour un ensemble de polémiques antisémites et pro fasciste ; pour avoir convié l’activiste néonazi Nick Fuentes avec lui à son dîner chez Donald Trump ; pour s’être entouré du «troll» d’extrême droite pro-pédophilie Milo Yannopoulos dans le cadre de sa candidature à la présidentielle de 2024 ; et pour avoir fait culminer tout cela dans la publicisation de son admiration pour Hitler, les nazis et les swastikas jeudi à l'émission du complotiste notoire Alex Jones.