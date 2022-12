LEVERT CHARBONNEAU

Thérèse



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 27 novembre 2022, à l'âge de, est décédée Mme Thérèse Levert, épouse de feu M. Gérard Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Jeannine), Lucie, Paul (Manon), Bernard (Denise) et André (Denis), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Pauline (Maurice), son frère René (Gisèle), son beau-frère Jean-Yves (Suzanne), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Elle sera exposée aux974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT, QC J8E 3H7le jeudi 8 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 9 décembre à 14h à l'église de Saint-Jovite.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.