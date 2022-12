COTTON, Ida



À Varennes, le 24 novembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Ida Cotton, épouse de feu Zacharie Chouinard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Guylaine), Denis (Johanne), France (Jocelyn), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, Lisa, Gisèle (Clément) et Eva ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre 2022 de 13h à 16h au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le même jour à 16h à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD De Lajemmerais pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation Lajemmerais serait apprécié en sa mémoire.