RACINE, Rita (née Richer)



31 mai 1932 - 27 novembre 2022Entourée de sa famille, Rita Racine (née Richer) s'est éteinte paisiblement le 27 novembre 2022, à l'unité du Pavillon d'Argenteuil, à Lachute, à l'âge de 90 ans. Elle laisse dans le deuil son époux des 71 dernières années, Maurice Racine. Elle était la fille de Delphis Richer et d'Eva Guénette décédés.Elle a été précédée dans la mort par son frère Jean Paul (feu Carmen L'Écuyer), ses sœurs Antoinette (feu Roger Deprato) et Madeleine (feu Sydney Faulder).Reconnue pour sa générosité, Rita avait le désir de toujours bien faire les choses et d'aider les personnes qui en avaient besoin. Son plus beau lègue demeurera son amour pour son conjoint, sa famille, ses ami(e)s.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice Racine de 94 ans, ses enfants Ghislaine et Robert (Marie-Claire), son petit-fils Julien, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Sa famille vous invite à rendre un dernier hommage à Rita, le vendredi 9 décembre 2022 de 13h à 17h et de 19h à 22h auLACHUTE, QC J8H 1M3www.salonrolandmenard.comLes funérailles auront lieu le samedi 10 décembre à 11h en l'église Sainte-Anastasie, 174 av. Béthany, Lachute, Qc, J8H 2M1. La famille sera présente à compter de 10h directement à l'église afin de recevoir vos condoléances.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD où Rita a vécu les dernières années de sa vie, pour l'attention et les bons soins qu'ils ont su lui offrir.