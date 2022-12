PARADIS, Chantal



28 décembre 1956-19 novembre 2022Chantal est décédée paisiblement à la Maison de soins palliatifs Victor Gadbois. Elle a livré un courageux combat contre le cancer.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé de vingt ans de vie commune Anastasius Chionis, sa fille Marie-Li, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Chantal était une défenseuse des droits de la femme partout dans le monde. Elle était la représentante du C.S.N. pour la Caisse Desjardins de Sherbrooke et des environs. Elle a quitté son poste pour se consacrer corps et âme à sa famille.La famille vous accueillera dimanche, le 11 décembre 2022, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5450 463-1900suivi d'une cérémonie dès 17h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par des dons à la Maison Victor Gadbois ou à la Société canadienne du cancer.