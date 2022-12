GUÉRARD, Jean-Marie



À Montréal, le 24 novembre 2022, suite aux complications de la Covid, est décédé à l'âge de 94 ans, Jean-Marie Guérard, époux de feu Florence Pelletier et père de feu Robert.Treizième d'une famille de 17 enfants. Il était un grand amateur de pêche et joueur d'harmonica. Il était le fils de feu Charles Guérard et de feu Rosa Young Ratelle.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Johanne), Pierre (Gilles) et Louise, son frère Rosaire (Élizabeth Majewski) ainsi qu'autres parents et amis.Dû à la situation actuelle, seule une cérémonie privée aura lieu. Il sera mis en terre au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.