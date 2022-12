RICHARD, Gilles



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Wilfrid Richard, survenu le 19 octobre 2022, à l’âge de 85 ans au CHSLD Marcelle-Ferron à Brossard.Il laisse dans le deuil sa fille Nancy, son gendre Carl, son petit-fils adoré Nathan ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier ses proches aidantes Jennifer et Karen pour leur présence assidue et leur dévouement durant la dernière année.La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre 2022, de 13h à 15h à la :Une cérémonie sera célébrée à 15h, en la chapelle du salon funéraire.