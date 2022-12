LEFRANÇOIS, Jacques



À St-Rémi, le 15 novembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé, paisiblement et entouré des siens, Jacques Lefrançois, époux de Jocelyne Bigras.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Julien (Sophie) et Charline (Jeremy) ainsi que ses petits-enfants: Arnaud, Loïc, feu Hubert, Léo et sa future petite-fille qui naîtra sous peu.Il laisse également ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131