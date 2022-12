VIENS, Louise



À l'Hôpital de Granby, le 20 novembre 2022, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Louise Viens, demeurant à Granby.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Pier Deblois (Sylvain Blanchette), Carl De Blois; ses petits-enfants: Laury-Anne, Maëva et Annaève; ses frères: feu Réjean, feu Michel (Hélène), Robert (Chantal), Marc (feu Sylvie) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Granby pour les bons soins prodigués.Un remerciement spécial pour ses frères ainsi que ses neveux et nièces pour leur présence durant tout le combat.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Suivant ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie funéraire.L'inhumation aura lieu au cimetière catholique de Granby, situé au 460 rue Dufferin, à une date ultérieure.En guise de sympathie, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié. Des formulaires sont disponibles en ligne https://fqc.qc.ca/.997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site web