MOREL, Pierrette



Michel Gauthier, Yves Gauthier (Suzanne Morand) et Robert Gauthier ont la douleur de vous faire part du décès de Madame Pierrette Morel, survenu le 25 novembre 2022 au CHUM, à l'aube de ses 99 ans.Outre ses trois fils, Mme Morel laisse dans le deuil ses deux petits-fils : Patrick et Olivier, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 8 décembre 2022 à 17h, au :3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, H1W 1P2