DESROSIERS (née ST-JEAN) Alberte

À Montréal, le 18 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Alberte Desrosiers (née St-Jean), épouse de feu M. Roger Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses fils Yvon (Marie-Luce), Denis (Sylvie), Martin et ses petits-enfants Maxime, Joannie, Antoine et Marianne et trois arrière-petits-enfants, de même que son frère Roger, son beau-frère et ses belles-soeurs.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 décembre à l'église Sainte-Maria-Goretti située au 16228 terrasse Maria-Goretti, Montréal, H1A 1Y1, à compter de 10h. Le service funéraire sera célébré à 11h.