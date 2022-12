JUBINVILLE, Huguette

(née Levert)



De Saint-Placide, le 22 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Huguette Levert, épouse de feu André Jubinville.Elle laisse dans le deuil ses filles, Denise (Christian), Louise (feu Benoit), Danielle (François) et Martine (Éric), ainsi que ses trois petits-enfants, Philippe, Samuel et Brian, son frère Réal (feu Suzanne), son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 9 décembre 2022 de 18h30 à 21h au :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées le samedi 10 décembre 2022 à 10h en l'église de Saint-Placide, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille vous accueillera dès 9h à l'église pour les condoléances.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à LEUCAN.Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Saint-Eustache pour leur soutien et leurs bons soins.