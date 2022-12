BOUCHARD, Hénédine



À Blainville, le 7 novembre 2022, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Hénédine Bouchard, épouse de feu Jean-Paul Fortin (12 septembre 2022).Elle laisse dans le deuil ses enfants, Guy, Mario (Manon Lainesse) et Anne (Claude Des Roches), ses 5 petits-enfants, Katerie, Valérie, Maxime, Chloé et Francis, ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants, Léa, Luka et Alicia, son frère Sylvio (Rose-Aline), ses soeurs, Colombe et Gaétane, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 décembre de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.