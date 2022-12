SANSFAÇON, Thérèse



À Terrebonne, le 23 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Christin, épouse de feu Marcel Sansfaçon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Louisette) et Diane (François), ses 4 petits-enfants, ses 7 arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele dimanche 11 décembre de 14h à 16h.