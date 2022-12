LAPOINTE, Jean



À Montréal, le 18 novembre 2022, Jean Lapointe (né Jean-Marie Lapointe), chanteur-compositeur-interprète, humoriste, comédien et sénateur du Canada, s'est éteint à l'âge de 86 ans, entouré de ses proches, à la Maison St-Raphaël, des suites de complications de santé.Jean Lapointe laisse dans le deuil sa femme Mercédès, ses sept enfants Danielle, Michelle, Marie-Josée, Maryse, Jean-Marie, Catherine et Anne Elizabeth, ses deux petits-fils Olivier et Jean Auguste, ainsi que ses soeurs Huguette et Suzanne.Crédit photo : La Luz PortraitsPar souci de sécurité, les visites au salon ainsi que les funéraillesde M. Lapointe se tiendront en toute intimité et seront réservéesà la famille et aux ami.e.s exclusivement.Ceux et celles qui désirent offrir un don en sa mémoire sont invitésà consulter le www.fondationjeanlapointe.org/jeanlapointeou le www.maisonstraphael.org