FOURNIER (Girard), Constance



" Madame Bonbons "À son domicile de St-Liboire, le 29 novembre 2022 est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Constance Girard, épouse de Serge Fournier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (feu Clermont Malenfant) et Bernard (Nathalie Bélanger), ses petits-enfants : Olivier (Audrey), Andréanne (Manu), Félix (Emy), Adam, Mathieu, ses arrière-petits-enfants : Perle, Dahlia, Louis et Arthur, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fournier : Luc (Hilde), Denis (Hilda) et François (Claudette), les proches de la famille Girard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. De même, une reconnaissance spéciale à tous les clients pour lesquels Constance et son commerce ont représenté une véritable institution au sein de la communauté de Saint-Liboire pendant plus de quatre décennies.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 décembre 2022 de 19 à 22 heures au salon de la :info@maisonphaneuf.comLes funérailles auront lieu le samedi 17 décembre 2022, à 11 heures en l'église de St-Liboire. Le salon ouvrira à 9 heures la journée des funérailles.