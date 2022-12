LE BEL, Jean-Guy



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean-Guy Le Bel, le 14 novembre 2022 à l'âge de 93 ans, époux de feu madame Denise Lizotte.Il laisse dans le deuil son fils Serge, ses petits-enfants Dominic et Émilie, ses arrière-petits-enfants Lily-Rose, Abygaël et Charlye, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre 2022, de 10 :00 à 11 :00 heures au :4525 CHEMIN DE LA CÔTES-DES-NEIGESMONTRÉAL, QCet une célébration sera tenue par la suite.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.La famille tient également à remercier l'équipe des soins du centre hospitalier de St-Jérôme.