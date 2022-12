BRIDEAU, Martin



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Martin Brideau à l'âge de 93 ans, le 19 novembre dernier au CHUM. Prédécédé le 23 janvier 2007 par sa fille Josée BrideauIl laisse dans le deuil sa conjointe, Marguerite Landry, sa fille Bernice, ses petits-enfants Camille et Véronique Lefebvre, son gendre Christian Lefebvre ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille invite parents et amis à lui rendre un dernier hommage et à transmettre ses condoléances le samedi 10 décembre à compter de 14h00, suivi d'un service commémoratif à 16h00 à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC, J4P 1A7