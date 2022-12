Antoine Gélinas-Beaulieu se surprend

Le moral dans les talons à son retour d’Europe, où il avait pris part aux deux premières étapes de la Coupe du monde de la saison, Antoine Gélinas-Beaulieu a déniché un excellent remède pour retrouver le sourire.

Samedi, au Centre de glaces, à l’issue du 1500 m disputé à l’occasion du Championnat des quatre continents, Gélinas-Beaulieu a signé sa première victoire sur la scène internationale en carrière dans la catégorie senior.

Le patineur natif de Sherbrooke n’a pas fait les choses à moitié, car il a réalisé son meilleur temps en carrière et signé un nouveau record de piste de 1 min 44 s 67. Réalisée le 15 octobre dernier, la marque précédente de 1 min 44 s 77 appartenait au Canadien Connor Howe.

« Ce résultat est au-delà de mes attentes, a avoué Gélinas-Beaulieu. À mon retour de la Coupe du monde, j’avais le moral assez bas. J’étais déçu de ne pas pouvoir participer au départ groupé. Même si je me battais pour la victoire aux sélections, j’ai tombé et ça m’a repoussé au dernier rang.

« En écoutant du Eminem, j’ai retrouvé un bon état d’esprit, de poursuivre Gélinas-Beaulieu, dont la malchance aux sélections le prive de son épreuve de prédilection. J’ai entrepris le Championnat des quatre continents avec la rage au cœur. J’ai connu un 5000 m exceptionnel, vendredi, et je savais que je connaîtrais une bonne course au 1500 m. Battre le record de piste de Connor Howe qui avait réussi une excellente course démontre que j’ai moi aussi le potentiel de réussir un top cinq en Coupe du monde. »

Bon départ

Gélinas-Beaulieu a ouvert la machine dès le départ et réussi de très bons temps lors des deux premiers tours.

« C’est de cette façon que tu peux vraiment performer, a-t-il expliqué. Le dernier tour a été difficile, mais les amateurs m’ont aidé. Ça faisait mal, mais j’ai connu l’extase en franchissant la ligne d’arrivée. En Coupe du monde, je patine de façon conservatrice lors des deux premiers tours et me garde de l’énergie. »

Gélinas-Beaulieu a pleinement goûté l’expérience de patiner devant ses proches et il espère que sa prestation donnera le goût aux plus jeunes.

« Compétitionner à la maison est l’un des plus beaux sentiments que tu peux ressentir, a-t-il exprimé. Je me souviens d’avoir été inspiré par Marc Gagnon lors d’une Coupe du monde à Maurice-Richard. C’est maintenant à mon tour de procurer des étincelles dans les yeux des plus jeunes. Je vais montrer ma médaille à mon neveu et ma nièce et ils verront que tout est possible. »

Frère d’Isabelle Weidemann, triple médaillée olympique des Jeux de Pékin, Jake Weidemann a obtenu le bronze.

Deuxième médaille d’or

Après avoir remporté sa première médaille individuelle en carrière, vendredi, grâce à une victoire au 3000 m, Valérie Maltais a poursuivi sur sa lancée en enlevant l’or du départ groupé.

« Ça met de la pression pour la semaine prochaine en Coupe du monde, a-t-elle lancé à la blague. Je suis très contente de ma course. C’est très différent de la Coupe du monde alors que je suis les meilleures. Les rôles étaient inversés cette fois-ci alors que j’étais la favorite et qu’on me surveillait.

« J’ai été patiente afin de maximiser ma vitesse en fin de course, de poursuivre Maltais. C’est un aspect que je dois améliorer. J’ai sprinté de façon progressive sans me soucier où mes adversaires se trouvaient. Je me sens dans une bonne forme et je voulais bien faire à la maison. Ce n’est pas une course que j’ai prise à la légère même si les meilleures au monde n’étaient pas présentes. »

Alison Desmarais a procuré une autre médaille au Canada en obtenant le bronze.

Maltais prendra part à la poursuite en équipes, dimanche, en compagnie de Béatrice Lamarche et de Maddison Pearman, une première expérience ensemble pour les trois patineuses.

►Médaillé d’or au 500 m et au sprint en équipes, vendredi, Laurent Dubreuil sera de retour en action au 1000 m, où il vise là aussi la plus haute marche du podium.