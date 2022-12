FERRON, René



C'est à Montréal, le matin du jeudi 24 novembre 2022 que René Ferron s'est éteint paisiblement, entouré des siens à l'âge de 87 ans.Journaliste, éditeur auteur, animateur producteur, entrepreneur en série, ce " libre penseur " laisse dans le deuil sa conjointe, sa complice et alliée depuis plus de 25 ans Manon Otis (Mariko Chartier-Otis, S'Arto Chartier-Otis). Sa vivacité d'esprit, sa créativité, son sens de l'initiative et des affaires ainsi que son grand amour pour l'oeuvre de Louis de Funès seront préservés par ses deux filles Nathalie (Bruno Lefebvre) et Sophie Ferron de même que par ses petites-filles adorées Alexa (Annabelle Paquin), Sidney (Michael Balsamo) Jorizzo et Hortense Ferron-Lefebvre, dont René était si fier d'être le Grand-Papou. Il laisse dans le deuil parents et amis dont son frère Claude (Marie-Claude et Simon Ferron).Reconnu pour son flair légendaire, sa franchise, son sens "du punch" et sa passion pour la langue française, cet épicurien aimait partager ses passions avec tous ceux qui le rencontraient. Véritable pionnier de la télévision, René a changé le paysage télévisuel Québécois. Intellectuel et ardent amoureux de Culture et Lettres il était essentiel pour René que tout ce qu'il entreprenait devait être autant pertinent que divertissant afin d'en assurer le succès populaire.La famille recevra les parents et amis au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTMONT-ROYAL, OUTREMONTdimanche matin, le 11 décembre 2022 à 11h. Une cérémonie conviviale sera suivie d'un buffet auquel tous sont invités. Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation.La famille tient à remercier très chaleureusement l'exceptionnel personnel du 3e étage de la Résidence Sélection Pointe-du Sud de l'Ile-des-Soeurs et l'équipe dévouée du CHSLD Réal Morel de Verdun.René était un grand allié des femmes tout au long de sa carrière et sa vie. C'est pourquoi, au lieu de fleurs, nous vous invitons à faire un don au Y des femmes.