CHAREST, André

À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, le 26 novembre 2022, s'est éteint paisiblement, M. André Charest, âgé de 87 ans, à la suite d'une courte maladie. Il était l'époux de Mme Huguette Lavoie depuis 63 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Louise (Guy), Diane, François (Sylvie), Yvon (Diane) ainsi que ses petits-enfants : Maxime, Nikolas et Cloé. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. Étant le cadet, il est parti rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs vers un repos bien mérité. Il était retraité de la Société de transport de Montréal depuis 1991.En raison de la présence de nombreux virus respiratoires, la famille Charest a décidé de reporter la cérémonie en son honneur au printemps 2023. Tous les détails seront publiés ultérieurement sur Facebook.Vos messages de condoléances peuvent être transmis via le site internet du salon funéraire: