Bande dessinée: des BD pour noël

En cette période de consumérisme effréné du temps des Fêtes où la saison de la chasse aux idées-cadeaux nous mène invariablement à la sempiternelle question « quoi offrir cette année ? », pourquoi ne pas glisser sous le sapin des bandes dessinées ? Voici quelques suggestions comme autant de manières de manifester votre amour aux heureux destinataires.

La dernière reine est avant toute chose une fulgurante fable sur la beauté. Celle qui fait chavirer les cœurs. Celle que l’homme détruit pourtant au sacro-saint nom du progrès. Gueule cassée de la Première Guerre mondiale, Édouard Roux fait la rencontre de Jeanne Sauvage, sculptrice animalière qui confectionne des visages pour les défigurés du front.

En échange d’un nouveau visage dionysiaque, Édouard lui fait découvrir le majestueux plateau du Vercors, ainsi qu’une caverne secrète dévoilant la dernière reine, l’ours qu’il a tué, enfant. Jeanne y trouve l’inspiration qui mènera à la réalisation de son chef-d’œuvre.

ÉCOLOGIE, FÉMINISME, HISTOIRE DE L’ART ET D’AMOUR

L’auteur Jean-Luc Rochette, dont la carrière fut lancée avec Le Transperceneige, nous donne l’impression de jouer son va-tout avec ce magistral album. D’une indéniable actualité de par les nombreux thèmes abordés, La dernière reine est d’une classe à part. Celle de l’œuvre d’une vie. « La création s’est déroulée d’une manière assez fluide, j’avais l’impression de découvrir une histoire déjà écrite », affirme-t-il du bout des doigts sur son clavier.

Ce qui frappe dans ce récit, c’est la présence d’un personnage féminin central libre, fort, dense, qui s’amourache d’un homme non pas pour son intelligence, mais pour sa beauté qu’elle a elle-même remodelée.

« Effectivement, elle est attirée par la beauté et la puissance du corps de cet homme, et cette attirance va se transformer entre eux en un amour absolu, un amour qui fait que la vie mérite d’être vécue. On me reproche parfois d’être un artiste viriliste. Je voulais faire exister un personnage féminin exemplaire, totalement libre de ses choix sexuels et artistiques, avec une forme de sainteté. »

Autre thématique abordée qui trouve écho dans l’actualité : l’homme se soustrayant à l’équation de la chaîne naturelle, comme élément destructeur. « L’homme hors de la nature mérite de disparaître. Il disparaîtra par sa propre faute, les “écologistes” et leur misérable voiture électrique et autres pitoyables gadgets n’y feront rien à l’affaire... »

Bien que furieusement sombre et bouleversant, ce nouveau chef-d’œuvre nous réconcilie avec une grande vérité : l’amour et la beauté triomphent de tout. Toujours.

IDÉES-CADEAUX

La carte et le territoire

Photo fournie par Éditions Flammarion

Lauréat du Prix Goncourt 2010, La carte et le territoire du romancier français Michel Houellebecq fait l’objet d’une étonnante adaptation en bande dessinée par Louis Paillard, un architecte de métier qui signe ici son premier album en carrière. Dans un magnifique écrin au format à l’italienne, l’adaptation, fidèle au matériel source, est pourtant d’une inventivité graphique saisissante. L’ingénieux découpage et l’architecture narrative proposée en dynamisent la lecture. Abordant différents thèmes, dont l’art, l’argent, la mort, le rapport au père et la création, cette lecture devient vite impossible à lâcher.

Alter ego : Le genre super-héroïque

Photo fournie par Les Presses de l’Université de Montréal

Vous ne savez plus quoi offrir aux amoureuses et amoureux de superhéros qui semblent avoir tout lu ? Qu’à cela ne tienne, le doctorant en étude française de l’Université de Sherbrooke Philippe Rioux propose une captivante étude explorant l’histoire de l’adoption du genre dans le 9e art québécois, tant à travers les traductions de séries américaines (Ed. Héritage, Ed. R.G.B., Ed. BDF) que la production locale (The Jam, Northguard, Merx, etc.). Si seulement les séries locales présentées étaient encore disponibles...

La cité oblique – Édition de luxe

Photo fournie par Éditions Alto

L’extraordinaire La cité oblique, l’un des albums phares de la production nationale de 2022 qui revisite l’histoire de la Nouvelle-France via la lorgnette de H.P. Lovecraft, fait l’objet d’un sublime tirage de tête, événement rarissime au Québec. Limité à 300 exemplaires signés des auteurs, doté d’un magnifique écrin de cuir fait à la main à trois volets et d’une lithographie, l’objet, d’une indéniable sensualité, nous plonge dans une expérience ultime de lecture. Une édition unique, à l’image de l’incandescent récit.

Spirou et Fantasio l’intégrale 17

Photo fournie par Éditions Dupuis

Chargé de moderniser Spirou après le passage très réussi de Tome et Janry, le nouveau tandem composé de Morvan et Munuera a opté pour une approche globale, empruntant différents éléments de la riche mythologie du groom signés des différents artistes l’ayant animé au fil du temps. Graphiquement teintés de l’esthétique manga, les quatre albums composant cette intégrale se dévorent d’un seul trait, tout comme le copieux dossier en ouverture. Une contribution aussi brève que fondamentale.