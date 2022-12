ULYSSE, Dr Marc-André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr Marc-André Ulysse, le 1er décembre 2022 à 91 ans, 11 mois et 23 jours.Il laisse dans le deuil sa conjointe Solanges Saint-Surin, ses enfants Jacques A Ulysse (Johanne), Marie-Andrée (Bernard) et Stéphane (Nadia); ainsi que les enfants de sa conjointe : Joëlle et Patrice (Linda); ses petits-enfants : Régine Léïticia (Maxence), Gaëlle Agnès, Carl-André (Douglas), Eve-Maud, Paris, Chloé, Léila, Alexia, Lucian-André et Leiny-André, ses arrière-petits-enfants : Maéva, Mark-Andrew et Jo-Akim.La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le vendredi 9 décembre 2022 de 14h à 18h et 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le samedi 10 décembre à 10h à l'église St-Sylvain, 750, boul. St-Sylvain, Laval, QC. La famille sera présente dès 9h30 samedi matin à l'église.