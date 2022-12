FORTIN, Jeannine



Le 4 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeannine Fortin.Elle laisse dans le deuil ses fils Denis (Marilyn), J-Éric (Evaldo) et Georges (Patricia), ses petits-enfants Éric, Andrew, Angela, Stacey, Thierry et Louis-Philippe, ses arrière-petits- enfants Nola, Xavier, Sophia, Aiden et Noah, son frère Michel (Ingrid), ses soeurs Monique, Diane et Claire-Andrée ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléance le vendredi 5 mai 2023 de 17h à 21h :VAUDREUIL-DORION, QCwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 6 mai 2023 à 11h en l'église Ste-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (1, rue de l'Église). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.Ses enfants tiennent à remercier spécialement sa grande amie, Yvette, et sa filleule, Claire-Andrée, pour leur soutien.