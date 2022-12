Cahier motoneige: Les Portes ouvertes, une occasion de découverte

Depuis plusieurs années maintenant, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec tient sa fin de semaine Portes ouvertes. Une occasion unique de découvrir le monde de la motoneige au Québec.

Cet hiver, l’activité en question aura lieu les 14 et 15 janvier prochains.

« Nous nous sommes rendu compte qu’il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire de la motoneige par choix ou pour toutes sortes de raisons et qui décident maintenant de revenir, explique Valérie Ménard, rédactrice adjointe à Motoneige Québec. Cette fin de semaine permet aux gens de découvrir la circulation en sentiers, sans avoir à payer le coût du droit d’accès habituel. »

Il y a toute de même certaines conditions qui sont rattachées à cette sortie spéciale. Dans un premier temps, vous devez vous procurer un droit d’accès gratuit, en vous inscrivant sur le site de la Fédération au www.fcmq.qc.ca, sous l’onglet portes ouvertes.

Vous devez toujours avoir avec vous vos papiers se rapportant à la motoneige que vous conduisez et une preuve d’assurances responsabilité d’au moins 1 million de dollars. En vertu des nouvelles mesures de la loi sur les VHR, les conducteurs âgés de 16 et 17 ans doivent posséder un permis de conduire en règle, en plus du certificat de formation. La plateforme d’inscription est ouverte depuis le 1er décembre dernier.

TOUT LE RÉSEAU

Photo fournie par Karl Tremblay

Cette activité spéciale, qui se tient à la grandeur du Québec, permettra aux gens qui le désirent de découvrir le réseau de 33 000 kilomètres de sentiers, que les 4500 bénévoles préparent chaque année.

« Ça permet aux gens de voir ce que c’est de faire de la motoneige au Québec, soutient la spécialiste. Nous avons quand même un imposant réseau de 33 000 kilomètres de sentiers. Nous nous sommes rendu compte à la Fédération que plusieurs personnes qui avaient participé à cet évènement décidaient de revenir à la pratique régulière. »

Selon leur compilation, 29 % d’entre elles se procurent un droit d’accès annuel lors de l’année suivante. Une tendance à la hausse depuis trois ans.

Il est certain que ce rendez-vous annuel est une occasion de parler positivement de la pratique de la motoneige. Les responsables en profitent aussi pour parler sécurité,

« La motoneige est une activité qui demande beaucoup de préparations. Il y a beaucoup de règles à respecter. Il faut être prudents en tout temps. L’activité des portes ouvertes nous offre l’occasion de faire beaucoup de sensibilisation sur la pratique de la motoneige », souligne Mme Ménard.

Au fil du temps, bien des choses ont changé. « À mes débuts, on faisait de courtes randonnées et nous étions bien fiers. Aujourd’hui, grâce à la qualité des machines et des vêtements et équipements, lorsque je sors avec mon père, il n’est pas rare de faire des randonnées de 250 à 300 kilomètres », dit celle qui parcourt annuellement pas moins de 3500 kilomètres en motoneige.

Photo fournie par Karl Tremblay

La fin de semaine des portes ouvertes marquera aussi le début de la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. Du 15 au 23 janvier, les amateurs rencontreront sur les sentiers des patrouilleurs de la Fédération et de la SQ qui en profiteront pour faire de la sensibilisation.

En tout temps, la pratique responsable de la motoneige doit se faire en respectant les mesures de sécurité. C’est le meilleur moyen de faire de belles randonnées, tout en étant certains de revenir.