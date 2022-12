Cahier motoneige: une évolution importante chez Arctic Cat

Pour le fabricant américain, 2023 représente une année d’évolution plutôt que de révolution. On vient d’introduire la nouvelle plateforme Catalyst. Les plateformes ProCross, Ascender et ProUte sont matures et on assiste à l’arrivée de la nouvelle Riot 9000. Il s’agit du premier modèle équipé d’un moteur quatre temps dans cette gamme.

Photos fournies par Arctic Cat et Motoneige Québec

• À lire aussi: Cahier motoneige: l’Odyssée du Nord, une aventure à vivre

• À lire aussi: Cahier motoneige: Les Portes ouvertes, une occasion de découverte

• À lire aussi: Cahier motoneige: la gent féminine aux guidons

Ainsi, Arctic Cat bonifie la série Riot avec l’introduction d’une version 9000 pour l’année 2023. Première à Riot propulsée par un moteur à quatre temps, la Riot 900 est le fruit du mariage du puissant moteur hybride trois cylindres turbocompressés Yamaha de 998 cc et la version hybride du châssis Pro cross.

Ce modèle possède des caractéristiques haut de gamme. On peut penser à la direction à assistance électrique (DAÉ) et le système ATAC qui signifie des amortisseurs réglables en compression électronique à l’aide d’un bouton-poussoir situé sur la commande gauche du guidon.

On peut ajouter à cela la marche arrière électronique, le banc de montagne, le tableau de bord de luxe, des marchepieds élargis et renforcés, le pare-brise bas, la prise d’accessoires de 12 V, un pare-chocs avant sport, un sac à lunettes, des grattoirs, un interrupteur d’arrêt d’urgence, un phare avant DEL et le banc chauffant.

LA BLAST M LTD

Les ingénieurs d’Arctic Cat ont choisi d’apporter quelques améliorations à la Blast M, pour en faire un nouveau modèle en 203, en ajoutant une version LTD.

Sur le châssis, la nouvelle LTD arrive avec un banc de montagne du fabricant, délaissant ainsi le banc de la version de base. Comme ce nouveau banc est plus haut, il facilitera la transition entre les positions assise et debout. La suspension avant AMS a été révisée. Les bras triangulaires ont été remplacés par le même modèle que l’on retrouve sur les modèles de montagne pleine grandeur. Cela a pour effet de réduire l’écart entre les skis de 3,8 cm (1,5 po). La plage d’ajustement est maintenant de 90,2 à 95,2 cm (35,5 à 37,5 po).

On a aussi procédé au remplacement des amortisseurs hydrauliques par des unités Fox Flot pneumatiques plus légères et plus performantes.

LES ZR

Très populaires dans la gamme Arctic Cat, les modèles ZR ont aussi subi une refonte en 2023.

Ainsi il n’y a plus qu’une seule version dans les modèles 8000 et 9000, avec les mêmes équipements, ce qui en fait pratiquement deux motoneiges identiques aux versions Limited des années précédentes. La direction assistée électrique (DAÉ) est maintenant de série dans la ZR Thundercat 9000, un modèle très apprécié des amateurs.

La version 6000 est maintenant offerte en deux versions différentes soit le modèle de sentier et le bolide de course cross-country ZR 6000 RXC. Dans son cas, une nouveauté cette année. Elle est maintenant équipée d’un démarreur électrique, une grande première.

Toujours pour ce modèle qui présente des caractéristiques de course, elle arrive avec la version course de la suspension arrière Slide-Action, un banc sculpté ainsi que des renforts de châssis et de suspension.

POUR LA MONTAGNE

La famille des célèbres M 8000 Mountain Cat s’agrandit en 2023 avec l’ajout d’une version équipée d’une chenille de 379,8 cm (146 po). Elle est identique aux autres Mountain Cat du point de vue des suspensions avec la célèbre Aplha-One à monorail à l’arrière et l’AMS à l’avant. Il y a maintenant des amortisseurs Fox Float 3 avec réservoir et réglables en compression. Elle n’est pas offerte en version ATAC, soit avec amortissement en compression réglable électroniquement des amortisseurs avant et arrière.

Pour les adeptes de la montagne, la Mountain Cat Alpha One aura trois longueurs de chenilles disponibles, un démarreur électrique ou manuel et comprendra une suspension ATAC. Le Hardcore aura les mêmes longueurs de chenilles et options de démarrage avec les amortisseurs FOX QS3.

Peut-être que la cuvée 2023 d’Arctic Cat ne passera pas à l’histoire, mais encore une fois le fabricant américain a su apporter une nouvelle motoneige qui offrira beaucoup aux amateurs, la Riot 9000.