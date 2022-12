Cahier motoneige: Yamaha mise sur le statu quo cette saison

On peut vraiment parler d’une année de statu quo chez Yamaha avec quelques mises à niveau sur certains modèles, dont son vaisseau amiral le Sidewinder SRX LE.

Photos fournies par Yamaha et Motoneige Québec

« Les efforts du fabricant visent surtout à assurer la livraison à temps des commandes passées », souligne Michel Garneau de Motoneige Québec. D’ailleurs, aucun modèle ne sera fabriqué au Japon dans la gamme 2023 en raison d’inventaires existants dans le réseau.

Le système de direction à assistance électrique (DAE), introduit l’année dernière sur certains modèles Sidewinder, est maintenant intégré aux modèles Sidewinder SRX LE et L-TX LE. Ce système assez exceptionnel varie le niveau d’assistance en fonction de la vitesse, avec un maximum d’intervention à basse vitesse.

Afin d’améliorer le confort des motoneigistes qui choisissent des modèles de motoneige d’entrée de gamme chez Yamaha, soit les SX Venom et les Transporter Lite, les ingénieurs ont choisi d’ajouter une position de réglage de plus sur les poignées chauffantes en 2023.

Cette nouvelle façon de faire devrait nous aider à réduire la tendance que nous avons de devoir souvent alterner entre ses positons allumée et fermée. C’est véritablement un élément de confort très important.

LES SIDEWINDER

Lorsque la compagnie a présenté ce modèle au Montana il y a quelques années, elle a vraiment changé la donne. Le nom de cette motoneige, qui fait allusion à un missile, prend tout son sens avec le moteur de près de 200 HP qui peut vous offrir des performances de vitesse hors de l’ordinaire.

Ce porte-étendard de la gamme Yamaha reçoit trois nouvelles mises à niveau en 2023. En plus de l’ajout de la direction assistée électrique.

Ainsi, on a modifié le bloc d’élévation du guidon le faisant passer de 11,4 cm à 8,9 cm (de 4,5 pouces à 3,5 pouces).

On a ajouté à l’avant des cales de 5 mm à l’arrière des skis Stryke. Cela a été rendu possible en raison de l’ajout de la DAÉ, qui a donné une certaine latitude aux ingénieurs de la marque, notamment en matière de peaufinage de la suspension avant.

Enfin, ce modèle reçoit une nouvelle lisse plus longue avec un quatrième boulon d’attache. Cette lisse est agressive. Elle apporte une meilleure adhérence dans les sentiers.

Le modèle porte-étendard de la gamme hybride de Yamaha, le Sidewinder X-TX LE, bénéficie de l’ajout de la technologie de compression ajustable électroniquement iQS en 2023. Les amortisseurs avant et arrière sont des versions iQS des Fox Zero Pro plutôt que les versions utilisées dans le passé.

LES MONTAGNARDES

Yamaha emboîte le pas dans la tendance aux garde-neige raccourcis sur les montagnardes. Ainsi le modèle Mountain Max LE 154 SL, arrive équipé de cette nouvelle forme de garde-neige. Avec ces nouveaux équipements, le pilote aura non seulement plus de facilité à manœuvrer sa monture dans la neige profonde, mais les manœuvres en marche arrière seront aussi beaucoup plus faciles.

Donc, pour 2023, le fabricant nippon a décidé de jouer de prudence, après deux ans où le marché a été bousculé en raison de la pandémie. Les motoneigistes qui ont commandé des modèles 2023 devraient recevoir leur motoneige avant le début de la saison.

Il faut maintenant espérer qu’avec l’écoulement des inventaires de modèles actuels, on pourra voir une nouvelle cuvée de la gamme des modèles Yamaha en 2024. On en saura plus à l’occasion du prochain Snowshoot qui se déroulera à West Yellowstone les 25-26-27 février et le 1er mars, alors que plusieurs spécialistes du milieu les découvriront.