Calendrier de l’Avent de la télé: voici des émissions festives pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes

Tradition des Fêtes oblige, la télé nous ouvre ses portes chaque jour avec un contenu festif exclusif. À découvrir au gré des jours en route vers le réveillon.

3 décembre

Salebarbes en Acadie

Deuxième de trois rendez-vous. Le populaire quintette nous invite au Nouveau-Brunswick pour des rassemblements musicaux auxquels prennent part Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Guylaine Tanguay, Meoncle Jason, Antoine Gratton, Fred Fortin et Monique Poirier.

► 19 h sur ICI télé

Laissez-nous raconter

La réalisatrice Kim O’Bomsawin souligne et célèbre la contribution des peuples autochtones en allant à la rencontre d’une trentaine de communautés du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Maine. Des femmes et des hommes issus des 11 Premiers Peuples prennent ainsi le bâton à parole et partagent leur culture.

► 21 h sur ICI télé

7 décembre

Les enfants de la télé – Spéciale Noël blanc

André Robitaille et Mélanie Maynard animent une grande tablée avec Gregory Charles, Mitsou Gélinas, Sonia Vachon, Dany Turcotte, Mahée Paiement, Catherine Brunet, Lise Watier. Il y sera question de souvenir, de musique, de bonne bouffe. Des surprises attendent aussi les invités.

► 20 h sur ICI télé

La semaine des 4 Julie

Julie se transforme en mère Noël et propose une rencontre en deux épisodes avec les mythiques Backstreet Boys. C’est l’occasion de les entendre à nouveau en entrevue et en chansons.

► 21 h sur Noovo

8 décembre

100 Génies

Photo fournie par Ici Télé

C’est le match des étoiles pour les jeunes qui se sont démarqués lors de la saison. Ils devront s’affronter en relevant des défis issus des 11 thèmes abordés durant la saison. Sophie Nélisse et Klô Pelgag seront présentes lors de cette compétition.

► 20 h sur ICI télé

9 décembre

Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-cadeau

Bianca Gervais et Sébastien Diaz soulignent leur amour pour Ciné-cadeau qui a accompagné tant d’enfants en 40 ans en recevant Mahée Paiement, Kim Lévesque-Lizotte, Guillaume Lambert et Kevin Raphaël. Bleu Jeans Bleu se transforme en Dalton alors qu’Ariane Moffatt revisite la chanson-thème de La guerre des tuques.

► 19 h à Télé-Québec

Étoiles sur glace

Un grand spectacle de patinage artistique mettant en vedette les champions Kurt Browning, Elvis Stojko et plusieurs olympiens.

► 19 h sur ICI télé

Des grelots dans le bungalow

Photo fournie par Ici Télé

Un variété festif musical à la facture rétro. Gayle et Gert Galipeau (Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier) font un clin d’œil aux Parapluies de Cherbourg. Une ribambelle de personnages se joignent à la fête pour livrer des chroniques mode (Isabelle Vincent), culinaire (Sonia Vachon) ou des conseils de planification (Pascale Montpetit).

► 21 h sur ICI télé

Coups de food

Sébastien Benoît s’entoure d’amis pour une spéciale du temps des Fêtes autour de tables bien garnies.

► 22 h à Zeste

11 décembre

Chanteurs masqués – les coulisses

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

On nous entraîne dans les coulisses du variété le plus populaire de l’heure. C’est l’occasion d’entendre les artistes parler de leur parcours à l’émission.

► 18 h 30 à TVA

Big Brother, le fantastique réveillon

Marie-Mai accueille des collaborateurs de Véronique et les Fantastiques : Pier-Luc Funk, Bianca Gervais, Pierre Hébert, Marie-Lyne Joncas, Félix-Antoine Tremblay et Antoine Vézina pour les voir se débrouiller dans les défis de Big Brother Célébrités.

► 18 h 30 à Noovo

Michèle tout simplement

Joël Legendre propose une grande entrevue avec son idole de jeunesse : Michèle Richard. Une rencontre avec une artiste qui a marqué notre histoire de la culture populaire.

► 19 h 30 à TVA

Le show du Refuge

Dernier tour de piste pour Dan Bigras à titre de porte-parole de cette 32e édition. Plus de 30 ans à aider les jeunes en situation d’itinérance. Isabelle Boulay, Lulu Hugues, Yves Lambert, Marie-Nicole Lemieux, Ginette Reno, Samian, Guylaine Tanguay et Yama sont du spectacle.

► 20 h sur ICI télé

12 décembre

Le Club Soly

Photo fournie par Noovo

Une émission spéciale de Noël avec des sketchs thématiques déjantés menés par la gang allumée d’Arnaud Soly.

► 19 h sur Noovo

Un zoo pas comme les autres, virée en Californie

Les Miller entreprennent un voyage en Californie et profitent d’un accès aux zoos de San Diego et de San Francisco où se trouve un des plus grands refuges d’animaux exotiques aux États-Unis.

► 20 h à TVA

Qui sait chanter ?

Photo Bertrand Exertier

Qui du père Noël, de mère Noël, de la Fée des étoiles ou du Renne au nez rouge sait vraiment chanter ? Rita Baga, Julie Snyder, Alex Perron, Julie St-Pierre et Marc Hervieux tenteront de résoudre le mystère sur le plateau festif de Phil Roy.

► 20 h sur Noovo

15 décembre

Infoman – Spéciales des Fêtes

Quatrième de 5 émissions spéciales. Celle-ci se présente comme un gala journalistique qui s’intéresse aux bévues et imprévus des gens de l’information. C’est toujours très drôle. Un hommage sera aussi rendu aux Miss Météo.

► 19 h 30 sur ICI télé

16 décembre

Le grand ménage des Fêtes

Les Newbies animent une fois de plus ce rassemblement festif auquel Marie-Chantal Perron, Louis Champagne, Karine Gonthier-Hyndman, Véronique Claveau et tant d’autres. Il y aura de la musique, des sketchs et on rit bien.

► 20 h Unis TV

17 décembre

Ensemble pour les Fêtes avec Roch Voisine

Le populaire chanteur nous accueille à son chalet de Saint-Alexis-des-Monts. Il reçoit les Hay Babies et Luc de Larochellière.

► 20 h sur TV5

18 décembre

Le tricheur de Noël

Guy Jodoin anime ce party en humour et en musique avec Eric et Sonny Caouette connus sous le duo 2Frères, Guylaine Tanguay, Dominic Paquet et Brigitte Boisjoly. Les gains sont remis à la Guignolée des médias.

► 18 h 30 à TVA

P-A Méthot : party des Fêtes

Comme seul lui sait le faire, un grand rendez-vous en humour dans une ambiance électrisante alors que des amis humoristes, acteurs et chanteurs viennent fêter sur scène avec lui.

► 19 h 30 à TVA

19 décembre

Vlog – Noël

Dominic Arpin et son équipe en font une tradition : nous offrir ce que le web a de plus divertissant à nous offrir pour les Fêtes.

► 19 h à TVA

19 décembre

La vraie nature de Noël

Jean-Philippe Dion invite Marie-Claude Barrette, Garou et Naadei Lyonnais à fêter Noël au chalet. La nostalgie, les souvenirs d’enfance, la bonne bouffe et de la musique sont prévus pour un séjour authentique.

► 19 h 30 à TVA

Noël, une tradition en chanson

Pour une seconde année, des artistes chouchous offrent des cantiques de Noël. Laurence Jalbert, Luce Dufault, Maxime Landry, Paul Daraîche, Annie Blanchard, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs se sont donné rendez-nous.

► 21 h à TVA

22 décembre

Échappées belles, Québec même pas froid !

On met l’accent sur le Québec, ses souvenirs et ce qui en caractérise la vie. Avec le chef Dany St-Pier et la chanteuse Geneviève Jodoin. Nous y verrons du traîneau à chiens, du hockey, de la pêche sur glace.

► 19 h à TV5

23 décembre

C’est Noël pour emporter

Photo fournie par Radio-Canada

France Beaudoin reçoit sur le thème des Fêtes Claudia Bouvette, Éléonore Lagacé, Richard Séguin, Caroline Dawson, Pierre Brassard, Sonia Vachon, Joséphine Bacon et Pier-Luc Funk. Pour le plaisir des mots et l’amour de la lecture.

► 20 h sur ICI Artv

À la table de Kim – émission spéciale de Noël

Photo fournie par Radio-Canada

Kim Thuy reçoit à sa table des gens aux parcours aussi exceptionnels que diversifiés : Michel Rivard, l’astrophysicien Olivier Hernandez, la sage-femme Josyane Giroux et la cheffe Caroline Dumas.

► 21 h sur ICI Artv

Autour d’une dinde

Boucar Diouf nous ouvre la porte de sa demeure et partage avec nous le repas. Sa femme et ses deux adolescents sont au rendez-vous, tout comme l’anthropologue Mathieu Poulin-Lamarre, la nutritionniste Hélène Laurendeau, le pâtissier Christian Campos et la comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc.

► 22 h sur ICI Artv