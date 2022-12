Même si tu te laves les mains aux 10 minutes, que tu descends ta tuque jusqu’au nez et que tu t’enroules de 12 pieds de foulard, il y a quelqu’un ou une poignée de porte qui va te le ou la donner.

Les écoles se vident, les urgences craquent en deux et le mot de passe est atchoum. Les scientifiques ne savent plus comment l’appeler. Chaque année, les microbes débarquent comme des Russes enragés en Ukraine. Ai-je le rhume, la grippe, l’influenza ou les trois ? Je ne file pas. Je tousse, j’ai un barrage LG-5 dans le nez, la tête dans un étau qui serre, les nausées abondent et je vous épargne le reste.

De Tylenol en Advil, Nyquil, Vicks et Buckley, je vous le donne en miel, tu peux tout essayer, tu ne vas pas y échapper. Depuis que le monde est monde, depuis toujours et même avant, il y a des virus qui ont mille noms et un million de remèdes et que tu le veuilles ou non, ça dure 10 jours. Si le passé est garant de l’avenir, je vous le confie, dans 100 ans, ça durera encore 10 jours.

PAS SI PIRE

Tu as beau connaître le meilleur docteur au monde, aller dans la plus belle clinique de New York, te reposer dans une maison de santé de la Thaïlande ou passer dans une pharmacie de La Havane, rien n’y fera. Garder le lit, le hamac ou le sofa, boire beaucoup de liquide et sucer toutes les pastilles du pays, ce sera 10 jours à moucher, tousser et larmoyer.

Je suis certain que tous les chercheurs de la planète et d’ailleurs ont baissé les bras et, après s’être mouché en équipe, ils se sont dit : « Dix jours, dans le fond, c’est pas si pire. » C’est vrai, c’est pas si pire... à moins de t’appeler Kim Clavel.

Aaaaaaatchoum, me dis-je ! À votre santé.

COMME C’TE GARS

Y a-t-il un lien entre le retour de la musique de Noël et les vaches parties en cavale ?

Formidable ! On peut sourire dans toutes les langues.

Il doit être en train de se remettre en forme pour son prochain combat. L’autre soir, j’ai vu Jean Pascal marcher sur une ligne pointillée.

Qu’est-ce qui peut guérir un AVC ?

Letang.

Quand on dit que le steak est cuit, il faut être cru.

Les Fêtes doivent approcher, Costco vient de sortir ses œufs de Pâques.

Formidable que la priorité des quatre prochaines années soit le franssais.

L’alcool n’a jamais rien réglé, mais le jus d’orange non plus.

Les journées sont à leurs plus courtes. Il fait tard tôt.

3 décembre, Movember est fini. Ma tante Gisèle, vous pouvez couper votre moustache.

À DEMAIN AUX SPORTS