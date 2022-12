«C’était une punition stupide de ma part»–Nick Suzuki

La punition majeure de Joel Edmundson n’était pas encore terminée quand Nick Suzuki a été chassé pour avoir fermé la main sur la rondelle. Une crampe au cerveau dont ont profité les Oilers pour marquer leur deuxième but à cinq contre trois.

« C’était une punition stupide de ma part. On doit faire plus attention, on ne peut pas écoper d’autant de punitions. »

– Nick Suzuki

Le Canadien a écopé de 11 minutes de punition au cours de la première moitié de la deuxième période (en excluant la punition de match d’Edmundson). Alors en avance 1 à 0, il a vu les Oilers marquer trois fois.

« Quand tu joues contre l’une des meilleures attaques massives de la LNH et deux des meilleurs joueurs au monde, c’est difficile de donner trois “cinq contre trois” et penser que tu vas gagner. »

– Mike Matheson

Mike Matheson disputait son septième match dans l’uniforme du Canadien, après avoir raté le début de la saison en raison d’une blessure à un muscle abdominal. Pour la première fois, on l’a senti en plein contrôle de ses moyens.

« Revenir au jeu après une longue absence, ce n’est jamais facile. Surtout quand on se joint à une nouvelle équipe. Ça prend un peu de temps, mais je trouve que ça commence à aller bien. »

– Mike Matheson

Depuis le début de la saison, Kaiden Guhle s’était mesuré à des pointures comme Sidney Crosby et Alex Ovechkin. Le défi que représentait Connor McDavid semblait être encore plus de taille. Malgré tout, l’arrière de 20 ans a bien relevé le défi.

« Je mentirais si je disais que je ne trouvais pas ça stressant de me retrouver contre lui. L’important, c’est de suivre son corps. C’est tellement un bon joueur, il a tellement de bonnes mains que tu ne dois pas lui donner de l’espace. »

- Kaiden Guhle