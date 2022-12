CF Montréal: Alistair Johnston quitte vers l'Europe

Tel que rapporté par plusieurs médias dans les dernières semaines, le défenseur latéral du CF Montréal Alistair Johnston a été transféré au Celtic de Glasgow, en Écosse, samedi.

Selon le site web de la Major League Soccer (MLS), les négociations avaient abouti la semaine dernière et il ne restait plus qu’à mettre encre sur papier. L’équipe montréalaise a confirmé le tout samedi matin, précisant que le transfert serait en vigueur à partir du 1er janvier prochain.

«Il est un exemple de comment nous voulons voir les choses évoluer avec un joueur qui s’amène avec des idées claires et qui donne tout pour l’équipe. Lorsqu’une opportunité survient avec un grand club comme le Celtic, on est à l’écoute de notre joueur», a indiqué par voie de communiqué le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, qui a vanté le professionnalisme de Johnston.

Auteur d’une excellente première saison dans l’uniforme bleu-blanc-noir, le Britanno-Colombien a été invité à participer à la Coupe du monde de soccer au Qatar, dans l’uniforme du Canada. Superbe vitrine pour le talent international, le Mondial a confirmé aux dirigeants du club écossais que le joueur de 24 ans méritait ce transfert. Il a disputé les trois matchs de l’unifolié en entier.

Puisque la mère de Johnston est Irlandaise et qu’il détient ainsi un passeport du Royaume-Uni, ce mouvement de personnel semble tout à fait naturel. Il fait ainsi son départ pour l’Europe après trois saisons en MLS, dont une à Montréal. Il a d’ailleurs été nommé joueur défensif de l’année du club.

«Montréal m’a accueilli chaleureusement dès le premier jour et m’a aidé à atteindre un niveau que je doutais pouvoir atteindre, a expliqué le joueur. J’ai été chanceux de me retrouver dans ce groupe avec des meneurs et des joueurs talentueux, mais encore mieux, avec de bonnes personnes. Même si ce n’était qu’une seule saison ensemble, je ne l’oublierai jamais.»

Johnston avait été acquis du Nashville SC en retour d’un montant d’allocation générale de 1 million $, en décembre 2021.