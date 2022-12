GRENIER, Marie-Paule



À l'hôpital Notre Dame, le 18 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Marie-Paule Grenier, fille de feu Henri Grenier et de feu Maria Beaulieu et conjointe de fait de feu M. Jean-Paul Brown.Elle laisse dans le deuil ses amis et proches aidants Colette Beaulieu et Adrien Dumais, sa cousine Jacqueline St-Louis, son amie Noëlla Lorenger Ayotte, les enfants de son conjoint de fait Paul et Kathleen Brown ainsi que tous les autres fidèles amis qui ont fait partie de sa vie.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Dès 10h30, il sera possible d'offrir vos condoléances en présence des cendres le vendredi 9 décembre 2022, suivi d'un service funéraire à 11h, en l'église de la paroisse Saint-Esprit, 2851 Masson, Montréal.L'inhumation aura lieu à Mont-Laurier à une date ultérieure.