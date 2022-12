Baseball: Charles Leblanc sera à la Classique mondiale

Le Québécois Charles Leblanc représentera le Canada à la Classique mondiale de baseball en 2023. C’est ce qu’il a été possible d’apprendre samedi, alors que le joueur des Marlins de Miami était à Laval pour une séance d’autographes.

« J’ai déjà confirmé que j’allais jouer pour l’équipe canadienne, a indiqué Leblanc en vue de la grande compétition internationale prévue au mois de mars. À part peut-être les Jeux olympiques, c’est l’événement le plus gros mondialement au baseball. Il va y avoir plusieurs grands joueurs de balle dans ce tournoi-là. J’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. »

Figurant dans le groupe C, le Canada sera confronté, dans un tournoi à la ronde prévu en Arizona, aux États-Unis, à la Colombie, au Mexique et à la Grande-Bretagne. Plusieurs autres pays s’affronteront, en parallèle, à Miami, à Tokyo et sur l’île de Taiwan.

Avant ce grand rendez-vous, Leblanc poursuit sa préparation en vue du prochain camp d’entraînement des Marlins, avec lesquels il a disputé ses 48 premiers matchs en carrière dans le baseball majeur en 2022.

De « petits bobos »

L’athlète de 26 ans, originaire de Laval, était par ailleurs en République dominicaine, plus tôt cet automne, afin de garder la forme. Il a toutefois écourté son séjour avec les Tigres del Licey pour des raisons préventives.

« J’avais des petits bobos de la saison dernière qui revenaient, a expliqué Leblanc, qui présente une moyenne au bâton de ,263 dans le baseball majeur. Rien de grave, mais je n’ai voulu prendre aucune chance. Je subis encore des traitements pour régler ces petites blessures-là et être prêt pour le prochain camp. »

Photo Martin Alarie

Preuve qu’il est plutôt en santé, Leblanc va passer la prochaine semaine en Californie afin de travailler avec Doug Latta, un réputé consultant pour les frappeurs. Il reviendra au Québec pour la période des Fêtes avant de repartir en janvier.

De l’ombre à la lumière

Autrement, il a été possible de constater, samedi, à quel point Leblanc fait désormais la fierté des amateurs de baseball du Québec. Ils étaient des dizaines à faire la file, au magasin Ultime Sports Collection, à Laval, afin d’obtenir un autographe.

La vie du Québécois a pris un tournant il y a moins d’un an, soit le 8 décembre 2021, quand il est passé de l’organisation des Rangers du Texas à celle des Marlins dans le cadre d’un repêchage spécial réservé aux joueurs des ligues mineures.

« Il y a tellement d’histoires de joueurs qui sont morts dans des organisations parce qu’ils n’avaient pas leur opportunité, a fait valoir Leblanc, avec un certain recul. C’était un peu ça pour moi avec les Rangers, eux qui priorisaient des jeunes espoirs. Les Marlins ont vu quelque chose en moi et ça m’a permis de saisir l’occasion pour faire mes débuts dans le baseball majeur. Ç’a changé ma vie, certainement. »

Dans le calepin...