Comment aider une cousine qui dérape?

Mon mari et moi avons toujours été proches d’une de mes cousines qui n’avait jamais eu une vie facile, mais qui avait enfin fini par rencontrer un homme de qualité qui l’avait aimée au premier regard. Un homme sur qui elle pouvait se reposer pour profiter un peu de la vie. Elle avait alors 48 ans et cette rencontre faisait d’elle une femme heureuse et comblée.

Malheureusement la malchance l’a vite rattrapée, puisque dix ans plus tard, elle perdait ce conjoint des suites d’un cancer. Heureusement, cet homme sans enfants lui a laissé un portefeuille assez garni pour lui permettre de continuer à bien vivre sans avoir à retourner travailler.

Elle a vécu son deuil et pleuré beaucoup pendant un an, puis peu à peu, il nous a semblé qu’elle s’apaisait. Puis on a eu une tonne de choses à s’occuper avec nos enfants pendant l’année qui a suivi, et nos rencontres avec elle se sont espacées. De loin en loin, elle me faisait savoir qu’elle se sentait très seule depuis le décès de son Jules et que ça lui pesait. Après avoir vécu dix belles années en couple, elle s’habituait mal à sa vie de célibataire. D’autant moins que les amis de couple qu’ils fréquentaient à deux l’avaient mise de côté après le décès de son conjoint.

Depuis six mois, depuis en fait que nos problèmes familiaux se sont réglés, on a recommencé à la fréquenter mon mari et moi. Moi plus souvent que lui puisqu’elle m’invite souvent à prendre un café avec elle pour jaser. Et c’est ainsi qu’elle a fini par me dire qu’elle était entrée dans une sorte de secte religieuse où, selon elle, elle va se ressourcer.

Il semblerait que le gourou de la secte soit un homme séduisant qui lui fait un certain effet. Comme dit mon mari, ça, on peut s’en accommoder. Mais ce dont on peut moins s’accommoder, c’est le fait que le type en question a dû flairer la bonne affaire en ma cousine (une femme un peu naïve et argentée), et qu’il en profite pour lui soutirer de l’argent sous prétexte de renflouer les coffres de dieu.

Je ne pouvais pas garder cette confidence pour moi tant elle me brûlait les lèvres et j’en ai parlé à mon mari. Lequel n’a pu s’empêcher quand elle est venue nous visiter, de lui dire qu’elle était en train de se faire avoir par ce type et qu’elle jetait littéralement son argent par les fenêtres.

Pas besoin de vous dire que ma cousine m’en veut encore d’avoir éventé son secret. Comme si elle se sentait coupable de donner l’argent dont elle a hérité à ce profiteur, mais qu’en même temps elle était incapable de s’en empêcher parce qu’elle a l’impression d’avoir un grand ami en cet homme et qu’elle ne veut pas le perdre.

On marche sur des œufs désormais quand on la voit mon mari et moi et le sujet est tabou. Mais dans le fond de nous autres, on sait bien qu’elle n’a pas cessé de laisser couler son argent dans ce trou sans fond. Qu’est-ce qu’on pourrait faire de plus pour l’aider ?

Anonyme

Le plus important c’est de rester en contact étroit avec elle. Comme elle sait que vous êtes au courant, elle aura toujours en tête la lumière rouge que vous avez allumée en elle. L’important étant que cette lumière ne s’éteigne jamais. Vous pourriez aussi faire une petite recherche sur le guru en question et sa secte pour voir s’il n’y aurait pas sur le net des informations qui pourraient vous servir à revenir à la charge auprès de la cousine pour la réveiller sur la vraie nature du monsieur. Je ne vois rien d’autre à faire pour le moment, vu qu’elle semble avoir toute sa raison pour agir comme elle le fait.