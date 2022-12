Conduire son quad l’hiver en toute sécurité

La conduite d’un quad en hiver est très différente de celle en été. On pourrait dire que c’est comme le jour et la nuit.

Pour en savoir plus, je me suis entretenu avec Jacklin Joyal, qui est moniteur pour le cours de conduite de quad, offert par la Fédération québécoise des clubs quad et agent spécialisé de sentiers.

« La conduite en hiver, c’est véritablement un monde très différent de ce que l’on peut connaître en été, explique l’expert. Selon les régions, les conditions de sentiers peuvent varier grandement. On peut se trouver dans une région plus froide, avec des conditions de neige bien différente d’une autre où il y a une grande variation des températures. Ce sont là des éléments qui entrent directement en ligne de compte pour la conduite en hiver. Le quadiste doit savoir s’adapter.

« Souvent, les quadistes se disent qu’il y a de la neige partout, toutefois le fond de sentier peut varier. On surface le sentier, mais rapidement, il peut se former de la glace s’il pleut et que le temps se refroidit par la suite. »

PNEUS D’HIVER CRAMPONNÉS

Pour ce spécialiste, en hiver, votre quad doit être bien chaussé.

« Il faut avoir de bonnes bottines comme on le dit en langage populaire. L’utilisation des crampons permettra d’avoir une meilleure adhérence au sentier dans toutes les conditions. Si on se retrouve là où il y a plusieurs montées et descentes en raison de la géographie du territoire, il faut avoir de l’adhérence avec son véhicule et respecter des règles de conduite adaptées à ce genre de situations ».

Il conseille aux amateurs ce qui suit pour les montées et les descentes.

« Lorsque l’on est en montée, si on est deux sur un quad, compte tenu du degré de la pente, il se peut que le passager arrière soit obligé de descendre. Sinon, la technique pour monter une pente est de déplacer le poids du conducteur vers le sommet de la pente. Il faut se placer en position debout et se pencher au-dessus du guidon pour le transfert de poids. Si vous descendez la pente, il est préférable de pousser votre poids vers l’arrière du véhicule pour que la traction soit maximale à l’arrière. Pour le côte-à-côte, il est impossible de vous lever c’est certain. Il faut donc s’en remettre aux capacités techniques du véhicule et bien le chausser, avec de bons pneus avec crampons. »

D’AUTRES CONSEILS

Il aurait fallu plusieurs pages pour présenter toutes ses idées.

Voici d’autres conseils pertinents de sa part.

« Je conseille aux gens de toujours s’informer des conditions de sentiers auprès de leur club ou en consultant l’application iQuad. Il ne faut pas rouler directement derrière le surfaceur parce que l’on détruit immédiatement tout le travail fait par le bénévole. Il faut laisser le temps au sentier de durcir. En hiver, comme nous roulons souvent en quatre roues motrices, il faut bien planifier son essence. Vous pouvez soit apporter avec vous un bidon ou planifier soigneusement des arrêts pour vous ravitailler. Il est aussi important d’avoir des vêtements qui conviennent pour la météo que vous allez rencontrer. Avoir avec soi un kit de survie, un moyen de communication et même vos médicaments qui sont nécessaires, représente une assurance de rouler en toute tranquillité. On peut partir sur un sentier idéal et revenir dans des conditions de neige difficiles. Pour bien rouler en hiver, il faut respecter la saison et dame Nature. »

Personnellement, j’ajouterais qu’il faut toujours laisser savoir à quelqu’un où l’on va faire notre randonnée et donner une heure approximative de retour.