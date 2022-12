Coupe du monde: Mikaël Kingsbury signe une 75e victoire de sa carrière

Mikaël Kingsbury a débuté la saison de Coupe du monde sur les chapeaux de roues en signant la 75e victoire de sa carrière ce matin à Ruka en Finlande.

Premier après les qualifications et la première finale, Kingsbury a survolé la super finale pour grimper sur la plus haute marche du podium. Il a réussi le temps le plus rapide. Le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Pékin a obtenu un score de 84,50 points, devançant le Japonais Ikuma Horishima (80,48) et l’Australien Matt Graham (80,12).