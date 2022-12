Crampons: un fabricant québécois de renom

La majorité des experts s’entendent pour dire que, question de sécurité, il est préférable de rouler avec une chenille et des pneus cramponnés en motoneige et en quad. Au Québec, nous avons la chance d’avoir un fabricant reconnu mondialement.

Photos fournies par iGrip et Karl Tremblay

• À lire aussi: Conduire son quad l’hiver en toute sécurité

• À lire aussi: Cahier motoneige: les suggestions de Claude Desrochers

• À lire aussi: Cahier motoneige: des suggestions pratiques

Il s’agit de la compagnie iGrip Industrie inc., qui possède son usine de fabrication à Issoudun.

« Nous sommes manufacturiers depuis 2015. Auparavant, nous importions les produits, mais après avoir connu certains problèmes avec ceux-ci, nous avons décidé de faire nos propres produits. Maintenant, nous produisons un crampon à épaulement, qui est breveté. Avec ce système, le crampon ne pénètre pas dans le pneu, et aussi, il est facile de le retirer au printemps. Le consommateur peut le remettre pour la saison suivante, l’année d’ensuite, et plus », détaille la responsable de la commercialisation, Mélanie Côté.

Les amateurs de quad et de motoneige peuvent compter sur cette compagnie pour rouler en toute sécurité.

« Nous avons différents produits pour les motoneiges et les quads. Les motoneigistes qui utilisent notre produit sont très satisfaits parce qu’il est plus léger. Il n’y a pas d’interférence lors de la rotation de la chenille par rapport aux crampons plus lourds ni aucune vibration. Pas besoin de faire des trous dans la chenille. Nos crampons s’installent directement sur les talons de la chenille. Ils possèdent des carbures de tungstène, ce qui leur confère une durée de vie plus longue que la chenille elle-même. Aussi, comme ce sont des crampons vissés, il est possible de changer rapidement l’un d’eux s’il y a un problème », soutient Mme Côté.

LES QUADS

Dans le cas des quads, l’avantage qu’il y a avec le système de cette compagnie, c’est que vous pouvez garder les mêmes pneus.

« Pas besoin de pneus neufs. Le consommateur doit choisir parmi la gamme de produits que nous avons, celui qui lui convient. Selon la loi, nos crampons sont autorisés dans les sentiers. Il suffit de prendre l’outil qui est fourni à l’achat d’un ensemble de crampons et d’installer facilement ces derniers sur les pneus », explique l’experte.

Leurs crampons sont autoperçants et n’ont donc pas besoin de trous. Et une fois le printemps arrivé, le quadiste peut simplement les enlever et continuer à rouler avec les mêmes pneus.

Ce produit est distribué par la plupart des concessionnaires. Selon le choix que vous ferez, vous pourrez vous procurer un ensemble de 100, 150 ou 200 crampons. Pour le prix, on parle d’un montant de départ de 200 $.

« Nous sommes présents au Québec et aux États-Unis, autant pour les véhicules de loisir comme les motoneiges ou les quads que pour les machineries, automobiles et même les bottes », affirme l’experte.

« Nous avons vraiment une offre complète et très variée. Nous sommes devenus le premier fabricant nord-américain dans notre domaine. Aussi, nous pouvons fournir des crampons pour les surfaceurs des clubs. Les conditions de damage ne sont pas toujours idéales », relate Mme Côté.

Aujourd’hui, la compagnie possède un entrepôt en Lituanie. Elle est reconnue mondialement grâce à ses produits de très grande qualité.