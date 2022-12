BERTRAND, André



De Havelock, le 26 novembre 2022, est décédé M. André Bertrand, à l'âge de 77 ans, époux de Mme France Tardif.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Catherine et son fils Olivier (Caroline), sa petite-fille Océane, son frère Yves (Monique), ses beaux-frères Pierre et André, sa belle-soeur Danielle ainsi que de nombreux parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 10 décembre 2022 dès 10h, une célébration en la chapelle du salon suivra à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer et/ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.