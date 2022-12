PROVOST, Simon



En vacances au Mexique, subitement, le 20 novembre 2022, est décédé, à l'âge de 78 ans, Simon Provost, résidant de Hinchinbrooke et conjoint de Claude Estruy.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles: Magali (Jude), Josée, et Julie (Caroline), son fils Mathieu, ses petits-enfants Sandrine et Louis, son frère Rémi, ses soeurs Thérèse, Gisèle et Hélène, ainsi que les enfants de sa conjointe Vincente et Ludovique (Nicolas) et les petits- enfants Alexiane, Rébecca, Tristan et Gabriel; sans oublier ses nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 9 décembre de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 10 décembre de midi à 13h30 auRODRIGUE MONTPETIT & FILS INC.170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC J0S 1H0450-264-5331Les funérailles auront lieu le samedi 10 décembre à 14h en l'église Saint-Joseph de Huntingdon. Inhumation au cimetière de Saint-Chrysostome à une date ultérieure.