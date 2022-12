Des nouvelles de Cuba: un remède contre la mauvaise humeur et la déprime

Cuba peut, en effet, s’avérer un excellent remède contre la mauvaise humeur et la déprime. À environ quatre heures d’avion de Montréal ou de Québec, l’île tropicale peut vous redonner la joie de vivre et le goût d’oublier les mauvaises nouvelles et d’affronter les difficultés de toutes sortes.

Car la résilience du peuple cubain face au blocus honteux de l’empire étatsunien, jouxtée à son climat idoine pour la farniente et la détente sous un parasol face à une mer bleue, vous requinqueront le moral en moins de deux.

Si vous voulez faire une petite saucette à La Havane, entre deux baignades dans la mer turquoise de Varadero, pour y découvrir son architecture éclectique, sa culture métissée, ses charmes et ses beautés, comme de plus en plus de Québécois le font, profitez de votre séjour pour assister à un spectacle un brin nostalgique au Centro cultural Rosalia de Castro (rue Egido # 50, entre Monte et Dragones, Vieille Havane). Rosalia de Castro fut une écrivaine et poétesse espagnole importante du XIXe siècle et il existe plusieurs centres culturels portant son nom dans le monde hispanique. Celui de La Havane loge dans un magnifique édifice patrimonial qui a été complètement restauré.

Jacques Lanctôt

Pendant plus de deux heures sans entracte, une quinzaine de musiciens et tout autant de chanteurs et chanteuses vous en feront voir de toutes les couleurs, en interprétant les chansons les plus connues du répertoire du Buena Vista Social Club. Impossible de résister aux rythmes latins et à l’enchantement qui vous gagnera dès les premières chansons. S’il est vrai que la majorité des chanteurs et chanteuses font dans le troisième âge, l’énergie qui se dégage de ce spectacle n’en laisse rien paraître. Vous tomberez rapidement sous le charme des musiques de l’orchestre tropical et vous vous voudrez, vous aussi, esquisser quelques pas de salsa sans complexe aucun, après un ou deux mojitos. Vous passerez un moment agréable garanti.

Foire internationale d’artisanat (FIART) de La Havane

Jacques Lanctôt

Un peu comme à Montréal à l’approche des Fêtes, la Foire internationale d’artisanat de La Havane ouvrira ses portes un peu avant Noël, du 10 au 20 décembre, pour une vingt-sixième année. Cette fois-ci, la foire se déroule sous le thème du « recyclage » dans toutes les manifestations artistiques. C’est l’occasion rêvée de découvrir le bel objet en céramique, en bois, en tissus, en papier mâché, en métaux divers, l’œuvre d’art coup de foudre, le vêtement original, ce petit gadget à offrir à vos proches à l’occasion de la période des fêtes, un bijou original pour l’être aimé. Vous en aurez pour plusieurs heures à déambuler dans les allées de l’immense centre d’exposition Pabexpo ou de la Station culturelle de l’avenue Linea, au cœur du quartier Vedado de La Havane. Parce que dans cette foire, il faut prendre son temps tant les surprises, les découvertes sont nombreuses. Et tout se paie en pesos, la monnaie nationale, à des prix accessibles à tous les budgets. Aucune carte internationale de débit ou de crédit n’est acceptée. Une douzaine de pays seront présents, quelques-uns d’Amérique du sud, comme le Pérou, l’Équateur et le Mexique dont on connaît bien l’artisanat colorée, aussi de l’Europe comme l’Espagne et ses régions qui ne cessent jamais de nous étonner pour leur originalité et leurs diversités.

Un marathon de patin le long du malecón havanais

Jacques Lanctôt

Et puis, une petite dernière nouvelle, qui démontre bien que Cuba peut agréablement se situer parmi les grandes ligues du monde du sport. Cette fin de semaine, les 3 et 4 décembre (ici c’est encore l’été !), aura lieu le premier Marathon international de patinage (à roulettes) de La Havane, sous les auspices de la Fédération internationale de patinage. Plusieurs champions de patinage doivent y participer.

Les compétitions — pour femmes et hommes — se dérouleront face à la mer, le long du malecón havanais, dans un décor enchanteur. Le point de départ (et d’arrivée) se situe au pied du promontoire du prestigieux hôtel Nacional et le circuit se déroule en boucle jusqu’au majestueux Paseo del Prado. Outre le marathon de 42 kilomètres — on a prévu des circuits plus courts pour les enfants — qui aura lieu ce dimanche 4 décembre, différentes épreuves auront lieu durant la journée de samedi : vitesse, sauts, slaloms et hockey (street hockey). Photographes, à vos appareils !