Du froid et du vent pour ce week-end

Des précipitations et de forts vents sont attendus dans certaines régions de l’ouest du Québec aujourd’hui, alors que le ciel devrait se dégager dans la journée de demain, laissant place à de la neige intermittente.

Un front froid pourrait s’accompagner de rafales pouvant souffler jusqu’à 90 km/h dans la grande région métropolitaine et ses environs en fin de journée, aujourd’hui.

Environnement Canada a émis un avertissement de vent dans les secteurs de Châteauguay-La Prairie, l’île de Montréal, Laval ainsi que Longueuil et Varennes. Un bulletin météorologique spécial est aussi en vigueur pour les Laurentides.

« Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages. Les vents violents pourraient causer des pannes d’électricité et casser des branches d’arbres », prévient-on.

Des chutes de température soudaines pourraient toucher les régions plus au nord, comme Mont-Laurier et l’Abitibi. Après avoir grimpé au-dessus du point de congélation ce matin, les températures pourraient chuter rapidement à près de -10 en fin de journée.

prudence sur les routes

Environnement Canada recommande aux automobilistes d’adapter leur conduite aux conditions changeantes. « Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes », peut-on lire sur le site internet de l’agence fédérale.

Un dégagement est prévu sur le radar dimanche avec de la neige intermittente à Drummondville, en Mauricie et à Québec.

À Chibougamau, la pluie se changera en neige pour aujourd’hui et demain, avec un maximum de -12 °C.